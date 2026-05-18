Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi, 18 maggio 2026, il prezzo del Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica si situa a 0,139 euro per kilowattora. Si tratta di un dato aggiornato e pubblicato ufficialmente, che riflette le variazioni orarie e l’andamento del mercato energetico nel corso della giornata. Il valore rappresenta il costo medio dell’energia elettrica in Italia in questo momento e viene comunicato regolarmente per consentire la trasparenza del settore.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 18 Maggio 2026, si attesta a 0,139 €kWh. Analizzando la giornata precedente (17 Maggio 2026), il prezzo orario ha registrato una forte variabilità: il valore minimo è stato di 0,090 €kWh alle ore 12, mentre il massimo ha raggiunto 0,193 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata (dalle 12 alle 14), mentre le più costose si sono concentrate in serata, tra le 20 e le 22. Questo andamento evidenzia l’importanza di una gestione attenta dei consumi, soprattutto per chi ha contratti indicizzati al PUN.. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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