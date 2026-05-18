Il prestigioso San Giorgio d' oro alla memoria del magistrato Verardi
È stata annunciata l’assegnazione del San Giorgio d’Oro alla memoria di un magistrato scomparso, riconoscimento che viene conferito ogni anno a chi si è distinto nel campo delle istituzioni. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle tradizioni, con la presenza di rappresentanti istituzionali e familiari. Il premio viene consegnato per ricordare il contributo di questa figura alla giustizia e all’impegno pubblico, sottolineando il ruolo di chi ha operato con equilibrio e dedizione.
“Col conferimento del San Giorgio d’Oro alla memoria al magistrato Carlo Verardi, la città rende omaggio a un uomo delle istituzioni che ha saputo interpretare il proprio ruolo con equilibrio e profondo senso dello Stato”. Così il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
La Città di Reggio Calabria tributa il Premio San Giorgio d'Oro alla memoria dell'ing. Gino Zani
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