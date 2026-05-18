Il Premio Gennaro Cannavacciuolo torna al Teatro Ghione

La terza edizione del Premio Gennaro Cannavacciuolo si svolge al Teatro Ghione, un evento che premia i giovani talenti dello spettacolo italiano. La manifestazione si concentra sulla scoperta e sulla valorizzazione di artisti emergenti in diversi settori dello spettacolo. L’evento si tiene in una location storica e vede la partecipazione di numerosi giovani che si candidano per ricevere riconoscimenti e visibilità. La serata prevede premi e interventi dedicati a promuovere la crescita professionale dei talenti selezionati.

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Cosa: La terza edizione del Premio Gennaro Cannavacciuolo, l’atteso evento interamente dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei migliori giovani talenti dello spettacolo italiano.. Dove e Quando: Sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ghione di Roma, domenica 24 maggio 2026 a partire dalle ore 17:30.. Perché: Una serata straordinaria condotta da Pino Strabioli per applaudire artisti poliedrici capaci di eccellere contemporaneamente nel canto, nella recitazione e nella danza, celebrando la memoria di un indimenticabile maestro.. Il mondo dello spettacolo dal vivo si prepara a vivere un momento di straordinaria intensità artistica ed emotiva nel cuore della Capitale. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Il Premio Gennaro Cannavacciuolo torna al Teatro Ghione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Christian e Barbara in “Bella Bro!" al Teatro Ghione Caligola di Albert Camus al Teatro GhioneTorna a grande richiesta uno degli spettacoli più affascinanti e visionari della stagione teatrale: Caligola di Albert Camus, nell’allestimento della... Premio Gennaro CannavacciuoloDomenica 24 maggio il palcoscenico del Teatro Ghione ospiterà la serata finale della terza edizione del Premio Gennaro Cannavacciuolo, un appuntamento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di g ... lafolla.it