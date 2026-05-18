Il Premio Gennaro Cannavacciuolo torna al Teatro Ghione
La terza edizione del Premio Gennaro Cannavacciuolo si svolge al Teatro Ghione, un evento che premia i giovani talenti dello spettacolo italiano. La manifestazione si concentra sulla scoperta e sulla valorizzazione di artisti emergenti in diversi settori dello spettacolo. L’evento si tiene in una location storica e vede la partecipazione di numerosi giovani che si candidano per ricevere riconoscimenti e visibilità. La serata prevede premi e interventi dedicati a promuovere la crescita professionale dei talenti selezionati.
Cosa: La terza edizione del Premio Gennaro Cannavacciuolo, l’atteso evento interamente dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei migliori giovani talenti dello spettacolo italiano.. Dove e Quando: Sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ghione di Roma, domenica 24 maggio 2026 a partire dalle ore 17:30.. Perché: Una serata straordinaria condotta da Pino Strabioli per applaudire artisti poliedrici capaci di eccellere contemporaneamente nel canto, nella recitazione e nella danza, celebrando la memoria di un indimenticabile maestro.. Il mondo dello spettacolo dal vivo si prepara a vivere un momento di straordinaria intensità artistica ed emotiva nel cuore della Capitale. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Christian e Barbara in “Bella Bro!" al Teatro Ghione
Caligola di Albert Camus al Teatro GhioneTorna a grande richiesta uno degli spettacoli più affascinanti e visionari della stagione teatrale: Caligola di Albert Camus, nell’allestimento della...
Premio Gennaro Cannavacciuolo – Terza Edizione 2026 - Ti aspettiamo al Teatro Ghione. domenica 24 MAGGIO Ore 17:30 – Brindisi di benvenuto Ore 18:30 – Spettacolo e premiazioni Sul palco: – Esibizione dei finalisti – Musica dal vivo – Ospite d’ - Facebook facebook
Premio Gennaro CannavacciuoloDomenica 24 maggio il palcoscenico del Teatro Ghione ospiterà la serata finale della terza edizione del Premio Gennaro Cannavacciuolo, un appuntamento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di g ... lafolla.it