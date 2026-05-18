Il Ponte del Coppetto al varo L' inaugurazione è prevista per l' estate

Il Ponte del Coppetto sta per essere completato e sarà inaugurato durante l’estate. Questa infrastruttura, simbolo della ricostruzione dopo l’alluvione di settembre 2022, sta raggiungendo la fase finale dei lavori. La struttura si trova tra le due località di Ostrea e Ostrea Vetere, e rappresenta un elemento importante per il collegamento tra le zone colpite dall’evento naturale. La sua realizzazione è stata seguita da vicino da tecnici e autorità locali.

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