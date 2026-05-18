Il più grande LAN Party d' Italia si farà a Jesolo
Dal 5 al 7 giugno 2026, il Palaturismo di Jesolo ospiterà il Frogbyte LAN Party, il più grande evento italiano dedicato al gaming. Per la prima volta, il festival BYOC+ si sposterà dalla sede tradizionale sulla costa adriatica, portando nella località veneziana un appuntamento che riunisce appassionati provenienti da diverse parti del paese. L’evento, patrocinato dal Comune di Jesolo, vedrà partecipanti che si sfideranno in partite di vari giochi e attività legate al mondo dei videogiochi.
Dal 5 al 7 giugno 2026 il Palaturismo di Jesolo diventa la nuova casa di Frogbyte LAN Party, il gaming festival BYOC+ che per la prima volta lascia la sede storica e approda sul litorale veneziano con il patrocinio del Comune di Jesolo.Oltre 50 ore di gaming continuativo dal pomeriggio di venerdì. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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