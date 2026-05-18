Sul palco del teatro Manzoni, duecento bambini hanno interpretato “Il Pinocchio dei bambini”, portando in scena una versione della celebre fiaba di Collodi. La rappresentazione ha preso avvio con le parole: “C’era una volta un re”, ma subito si è capito che la storia ruotava attorno a un pezzo di legno. La messa in scena ha coinvolto numerosi giovani attori, che hanno dato vita a una narrazione che si rifà al classico senza modificarne i tratti fondamentali.

"C’era una volta un re, diranno i miei piccoli lettori". E no, c’era una volta un pezzo di legno. Chi conosce Pinocchio di Collodi lo sa bene. E lo sapevano benissimo gli oltre 200 bambini che l’altra sera, dai Lupetti della scuola dell’infanzia fino agli allievi di tutte le classi della scuola primaria del Collegio Bianconi, hanno messo in scena un musical divertente, partecipato, di grande impatto emotivo. In un teatro Manzoni stracolmo (800 spettatori), con scenografie e costumi curatissimi, con i bellissimi disegni dell’illustratrice Chiara Fregni, la coreografia di Matteo Bertola e la direzione del coro della vulcanica maestra di musica Stefania Ballabio, i bambini hanno impersonato una delle fiabe più celebri e fortunate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Pinocchio dei bambini. Duecento piccoli attori sul palcoscenico del Manzoni

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