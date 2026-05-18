Il ’Piatto con Gorgona’ e le meraviglie del MIC

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un volto alato dagli occhi chiusi, incorniciato da quattro serpenti intrecciati che sembrano sibilare in un silenzio magnetico: il Piatto con Gorgona di Achille Calzi non è solo un capolavoro ceramico, ma il manifesto visivo che accoglie i visitatori nella rinnovata sezione dedicata all’ Art Nouveau e al Déco del MIC di Faenza. Uno spazio espositivo che si pone come racconto polifonico in grado di mettere in dialogo i protagonisti di una stagione irripetibile, quando le ’arti industriali’ smisero di essere considerate minori per diventare ricerca del bello in ogni gesto quotidiano. Il nuovo allestimento tematico del Museo Internazionale delle Ceramiche – ripensato in una prospettiva europea – attraversa un arco temporale fondamentale che va dalla fine del XIX secolo alla Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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