Continuano i problemi per Cesare, che si trova sotto il ricatto di un aguzzino. Migliore la situazione di Rosa e Marcello mentre per Mirella i dubbi sono ancora tutti lì. Ecco cosa succede nella puntata di martedì 19 maggio su Rai 1. Il clima cambia in fretta a Il Paradiso delle Signore. Dopo giorni segnati da paure, tensioni e scelte difficili, nella puntata in onda martedì 19 maggio alle 16.00 su Rai 1 il grande magazzino torna a respirare un po' di sollievo grazie al rientro di Rosa. La sua presenza rimette in moto emozioni rimaste sospese, soprattutto per Marcello, che può finalmente rivederla e lasciarsi alle spalle almeno una parte dell'angoscia vissuta nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 maggio 2026: Cesare sotto ricatto

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