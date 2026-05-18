Il Paradiso delle Signore anticipazioni 18 maggio 2026 | Mirella in preda ai dubbi Rosa e Marcello riuniti

Da ilsipontino.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio 2026, nell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda alle 16, si assisterà a una scena in cui Mirella si troverà a riflettere su alcune scelte recenti, mostrando incertezza e dubbi interiori. Nel frattempo, Rosa e Marcello si riuniranno, discutendo di questioni legate alla loro situazione. La puntata prosegue con i personaggi coinvolti in incontri e confronti, mentre la narrazione si concentra sugli sviluppi dei loro rapporti.

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 18 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Chiacchierando con Delia la Cipriani confesserà le sue paure e le sue preoccupazioni per Cesare. Johnny proverà a starle accanto e ad aiutarla ma deve fare i conti con il ricatto della zia Sandra. Confidandosi di nuovo con Mimmo Mirella dirà di avere ancora molti dubbi su Luigi, non è infatti convinta che sia veramente cambiato e desideroso di costruire una famiglia con lei e con il figlio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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