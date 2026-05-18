Il Paradiso delle Signore | Adelaide in ospedale per visitare Rosa

In una recente scena della soap opera, un personaggio di nome Adelaide si è recata in ospedale per visitare Rosa. La visita ha suscitato curiosità tra i fan, che si chiedono come reagirà la nobiltà milanese di fronte a questo gesto imprevisto. Nel frattempo, un’altra protagonista, Mirella, si trova a dover affrontare un momento difficile legato a Luigi, e si cerca di capire chi possa offrirle supporto per superare questo ostacolo. La storyline continua a svilupparsi con nuovi colpi di scena.

? Domande chiave Come reagirà la nobiltà milanese al gesto inaspettato di Adelaide?. Chi aiuterà davvero Mirella a voltare pagina e dimenticare Luigi?. Quale nuova storia d'amore nascerà tra Odile e Matteo?. Come si libereranno Cesare e Rebecca dai ricatti che li tormentano?.? In Breve Mirella cerca una nuova vita con Mimmo dopo la rottura con Luigi.. Odile mostra un nuovo interesse affettivo verso Matteo nel magazzino.. Cesare e Rebecca superano i ricatti economici per ritrovare stabilità.. Zia Sandra, Irene e Johnny raggiungono una riconciliazione familiare definitiva.. Venerdì 22 maggio alle ore 16:10 la Rai 1 trasmetterà l’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore, dove Adelaide di Sant’Erasmo varcherà la soglia di un ospedale per visitare Rosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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FINALE DI SANGUE E ADDII: Rosa rischia tutto e la partenza che distrugge i fan! IL PDS

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