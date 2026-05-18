Il PalaLeonessa spinge la Germani Trieste piegata 90-82 e la torna in partita | gli highlights

Nel match al PalaLeonessa, la Germani ha trovato la reazione desiderata nel momento più critico, riuscendo a superare Trieste con il punteggio di 90-82 in Gara 2. Dopo una partenza difficile, la squadra di casa ha mostrato determinazione e lucidità nei momenti chiave, riuscendo a rimontare e riportare la serie in parità. La partita è stata caratterizzata da un andamento equilibrato, con entrambe le formazioni che hanno combattuto fino all’ultimo minuto per ottenere il risultato.

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