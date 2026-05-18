Il PalaLeonessa spinge la Germani Trieste piegata 90-82 e la torna in partita | gli highlights
Nel match al PalaLeonessa, la Germani ha trovato la reazione desiderata nel momento più critico, riuscendo a superare Trieste con il punteggio di 90-82 in Gara 2. Dopo una partenza difficile, la squadra di casa ha mostrato determinazione e lucidità nei momenti chiave, riuscendo a rimontare e riportare la serie in parità. La partita è stata caratterizzata da un andamento equilibrato, con entrambe le formazioni che hanno combattuto fino all’ultimo minuto per ottenere il risultato.
La risposta che Brescia aspettava è arrivata nel momento più delicato. Dopo il passo falso iniziale, la Germani reagisce con personalità, intensità e lucidità nei possessi decisivi, superando Trieste 90-82 in Gara 2 e riportando la serie in equilibrio. Al PalaLeonessa i biancoblù si aggrappano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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