Il nuovo singolo di Halley | fuori Niente

Cosa: Uscita in radio e in digitale di Niente, il nuovo attesissimo singolo del giovanissimo cantautore romano Halley.. Dove e Quando: Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming da venerdì 22 maggio 2026.. Perché: Un brano intimo e maturo che esplora la fine di una relazione sentimentale, trasformando i vecchi rimorsi in un luminoso percorso di rinascita e accettazione personale.. L’universo musicale giovanile si arricchisce di un nuovo, affascinante capitolo. Da venerdì 22 maggio 2026, infatti, farà il suo debutto ufficiale in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming digitale il brano Niente, il nuovo singolo del cantautore romano Halley. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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