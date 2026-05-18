il mondo di avitabile e una sinfonia da camera

Il mondo di Avitabile si apre come una sinfonia da camera, un percorso musicale che spazia tra generi e stili diversi. Musicista con una lunga carriera, ha iniziato nel pop per poi esplorare i ritmi afroamericani e la musica antica. La sua esperienza si riflette in una produzione ricca di influenze e sfumature, che si traduce in un percorso artistico vario e articolato. La sua attività si sviluppa attraverso concerti, collaborazioni e registrazioni, che testimoniano una costante ricerca e sperimentazione musicale.

Musicista di lungo corso che ha veleggiato dal pop ai ritmi afroamericani, dalla musica antica della pastellessa e della zeza al canto sacro, Enzo Avitabile (nella foto) sarà protagonista sabato 23 maggio in piazza a Fiorano, ripercorrendo in chiave acustica gli ultimi anni del suo percorso, attingendo da dischi come "Salvamm ‘o munno", "Napoletana" e "Black tarantella". Si veste di musica anche la " Notte dei musei " di sabato prossimo a Modena: fra gli appuntamenti, il concerto di canto gregoriano con Modena Musica Sacra alla chiesa del Voto, la Serial Singers gospel night in Santa Maria delle Assi, e l’ensemble Florilegii Musici alla Galleria Bper con "Maddalena in canto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Enzo Avitabile - Addore e libertà (Soundtrack - La Salita)

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