Il mistero della bici nera La usò il killer? Non è certo E ’sparisce’ dall’inchiesta

La bicicletta nera, ormai riconoscibile, è scomparsa dall'inchiesta che indaga su un omicidio avvenuto in zona. La presenza di questo mezzo nel caso aveva suscitato interesse tra le forze dell'ordine, ma ora non si riesce più a rintracciarla. Non ci sono conferme che sia stata usata dal presunto autore del delitto, né si conosce quale sia stata la sua destinazione dopo le indagini. La sorte della bicicletta rimane quindi un punto interrogativo.

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