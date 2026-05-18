Il mistero della bici nera La usò il killer? Non è certo E ’sparisce’ dall’inchiesta
La bicicletta nera, ormai riconoscibile, è scomparsa dall'inchiesta che indaga su un omicidio avvenuto in zona. La presenza di questo mezzo nel caso aveva suscitato interesse tra le forze dell'ordine, ma ora non si riesce più a rintracciarla. Non ci sono conferme che sia stata usata dal presunto autore del delitto, né si conosce quale sia stata la sua destinazione dopo le indagini. La sorte della bicicletta rimane quindi un punto interrogativo.
GARLASCO (Pavia) Dov’è andata a finire, che sorte ha avuto l’ormai quasi iconica bicicletta nera da donna che la vicina Franca Bermani scorse appoggiata al muro della casa dei Poggi la mattina del 13 agosto 2007, mentre Chiara veniva trucidata o lo sarebbe stata di lì a poco? Sparita un’ora dopo l’avvistamento, è uscita anche dai radar investigativi. Nella nuova inchiesta sull’omicidio di Garlasco, l’informativa dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, pietra fondante del castello accusatorio nei confronti di Andrea Sempio, le riserva poche righe. La evoca una prima volta riportando un frettoloso appunto annotato da Giuseppe... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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Il mistero della bici nera trovata in via Toledo a #Garlasco, parla il testimone che trovò quella bicicletta: Era in buone condizione, ma nessuno fece mai un verbale #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com
Il mistero della bici nera trovata in via Toledo a #Garlasco, parla il testimone che trovò quella bicicletta: Era in buone condizione, ma nessuno fece mai un verbale #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - Facebook facebook
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