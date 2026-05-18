Il ministro Piantedosi in prefettura | La risposta corale è stata efficace Non è terrorismo siamo confortati
Il ministro dell’interno ha visitato una prefettura per commentare l’evolversi di un’indagine riguardante un episodio di natura criminale. Durante l’incontro, ha affermato che la risposta delle forze dell’ordine è stata efficace e che non si tratta di un caso di terrorismo. Ha inoltre sottolineato che l’autorità giudiziaria continuerà con i suoi accertamenti, evidenziando però una componente psichiatrica che si sarebbe evidenziata nel corso delle indagini.
"È giusto che l’autorità giudiziaria finisca di fare i suoi accertamenti, ma la componente psichiatrica è molto evidente". Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato ieri a un vertice in Prefettura a Modena. Con lui il capo della Polizia Vittorio Pisani. Oltre al prefetto Fabrizia Triolo, presenti anche il sindaco Massimo Mezzetti e il presidente della Regione Michele de Pascale. È possibile escludere la matrice terroristica rispetto all’episodio di sabato? Piantedosi ha pesato le parole: "Questo lo dirà l’autorità giudiziaria. Ad oggi quello che è di maggiore evidenza è questa condizione personale di carattere psichiatrico"’. Tra il 2022 e il 2024 "l’uomo si sarebbe rivolto a strutture sanitarie locali per problemi psichici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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