Il ministro dell’interno ha visitato una prefettura per commentare l’evolversi di un’indagine riguardante un episodio di natura criminale. Durante l’incontro, ha affermato che la risposta delle forze dell’ordine è stata efficace e che non si tratta di un caso di terrorismo. Ha inoltre sottolineato che l’autorità giudiziaria continuerà con i suoi accertamenti, evidenziando però una componente psichiatrica che si sarebbe evidenziata nel corso delle indagini.

"È giusto che l’autorità giudiziaria finisca di fare i suoi accertamenti, ma la componente psichiatrica è molto evidente". Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato ieri a un vertice in Prefettura a Modena. Con lui il capo della Polizia Vittorio Pisani. Oltre al prefetto Fabrizia Triolo, presenti anche il sindaco Massimo Mezzetti e il presidente della Regione Michele de Pascale. È possibile escludere la matrice terroristica rispetto all’episodio di sabato? Piantedosi ha pesato le parole: "Questo lo dirà l’autorità giudiziaria. Ad oggi quello che è di maggiore evidenza è questa condizione personale di carattere psichiatrico"’. Tra il 2022 e il 2024 "l’uomo si sarebbe rivolto a strutture sanitarie locali per problemi psichici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ministro Piantedosi in prefettura: "La risposta corale è stata efficace. Non è terrorismo, siamo confortati"

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