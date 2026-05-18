Il ministro Locatelli a Lecco | La sinistra non ha titolo sul terzo settore Solo la Lega ha fatto politiche vere

A Lecco si è svolto un incontro organizzato dalla Lega, con la partecipazione del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Durante l'evento, Locatelli ha affermato che la sinistra non ha titoli sul terzo settore e ha sottolineato che solo la Lega ha portato avanti politiche concrete in questo ambito. L'iniziativa ha visto una grande presenza di pubblico, con entusiasmo tra i partecipanti che ha accompagnato il discorso del ministro.

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Grande partecipazione e forte entusiasmo all'incontro organizzato dalla Lega Lecco con la presenza del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, intervenuta a sostegno del progetto politico del centrodestra per la città di Lecco.Nel corso della mattinata, il ministro Locatelli ha lanciato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Lecco il ministro Comino: il fondatore delle politiche europee della Lega sostiene Francesca LosiIeri a Lecco è arrivato Domenico Comino, già ministro delle Politiche Europee della Lega nel primo governo Berlusconi, accompagnato dalla moglie... Avezzano, il Ministro Locatelli incontra il Terzo Settore abruzzonews.eu/locatelli-avez… #Attualità #L_Aquila #Province_Abruzzo x.com Disabilità e inclusione, il ministro Locatelli ad Avezzano incontra associazioni e Terzo SettoreNella Sala De Nicola confronto con volontari, amministratori e realtà del territorio. Meno burocrazia e servizi più vicini ai bisogni delle persone Il ministro per le Disabilità Alessandra ... terremarsicane.it Disabilità, il ministro Locatelli ospite a SenigalliaDisabilità, inclusione e valorizzazione del terzo settore. E’ sul cambio culturale per garantire dignità, inclusione e progetto di vita che si è concentrato l’intervento del il ministro per le Disabil ... senigallianotizie.it