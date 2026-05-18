Il MiAmi compie 20 anni Carlo Pastore | La mia ossessione? Creare una scaletta che non danneggi nessuno soprattutto gli artisti meno noti L’intervista

Il MiAmi festeggia vent'anni, confermandosi come uno dei festival musicali più longevi in Italia. Negli anni ha consolidato il suo ruolo come appuntamento di riferimento per la musica indipendente, offrendo spazio sia a artisti emergenti che a nomi già affermati. La manifestazione si svolge ogni anno in diverse location, attirando pubblico e artisti da tutta la regione. Tra gli organizzatori, uno dei principali si è detto preoccupato di creare un programma che favorisca in particolare i musicisti meno noti, evitando di danneggiarli.

Il MiAmi compie vent’anni diventando uno dei più longevi festival musicali italiani. Sicuramente possiamo considerarlo il più influente, uno di quei momenti dell’anno in cui si tirano le somme di quel che accade nel mondo della musica vera, quella senza intermediari mediatici come radio e tv. La musica del MiAmi è legata fortemente al suonato, al live, il che lo rende decisamente più credibile anche di eventi di dimensioni più grandi come Sanremo o il Concertone del Primo Maggio, che alla fine tendono ad attingere regolarmente da ciò che propone Carlo Pastore, che del MiAmi, insieme a Stefano Bottura, è ideatore e direttore artistico. Anche quest’anno si ritorna all’ Idroscalo di Milano il 21-22-23-24 maggio, un giorno in più dunque, anche per andare incontro all’idea di Cosmo di esibirsi al mattino, chiudendo così l’edizione 2026. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MIA CUGINA HA ROVINATO IL MIO COMPLEANNO prima di PARTIRE!! - by Charlotte M.

Sullo stesso argomento

L’allarme di Manuel Agnelli: «L’AI toglierà di mezzo gli artisti, ho sentito pezzi con la mia voce e ho avuto paura». L’intervistaDall’incontro tra Manuel Agnelli, il collettivo di GERMI – LdC e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – prende vita Suoni dal futuro, un...

Radio Italia Live 2026 a Milano: la scaletta del concerto, gli artisti e gli orari della serataABBONATI A DAYITALIANEWS Milano si prepara ad accogliere una nuova edizione di Radio Italia Live – Il Concerto, il grande evento gratuito che ogni...