Il Mesagne cade in finale Carovigno retrocesso Ma le due compagini onorano le rispettive maglie

Nel match tra Mesagne e Carovigno, il risultato finale ha visto la squadra di casa perdere la finale, mentre quella ospite si è assicurata la retrocessione. Le due formazioni hanno comunque disputato la partita con impegno, rispettando le proprie maglie e mostrando determinazione in campo. La sfida si è conclusa con il punteggio che ha determinato il destino di entrambe le squadre, senza altre implicazioni ufficiali o dichiarazioni pubbliche al momento.

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