Il Mesagne cade in finale Carovigno retrocesso Ma le due compagini onorano le rispettive maglie
Nel match tra Mesagne e Carovigno, il risultato finale ha visto la squadra di casa perdere la finale, mentre quella ospite si è assicurata la retrocessione. Le due formazioni hanno comunque disputato la partita con impegno, rispettando le proprie maglie e mostrando determinazione in campo. La sfida si è conclusa con il punteggio che ha determinato il destino di entrambe le squadre, senza altre implicazioni ufficiali o dichiarazioni pubbliche al momento.
SQUINZANOLOCOROTONDO - Leggendo solo il risultato della partita, qualche malinformato potrebbe pensare ad una pesante débâcle. Ma così, di fatto, non è. Nel pomeriggio di ieri, 17 maggio, il Mesagne Calcio 2020 ha perso per 3 a 0 la finale play off del campionato di Promozione a Squinzano. La. 🔗 Leggi su Today.it
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