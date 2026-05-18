Il mercato miliardario delle sneaker in edizione limitata sbarca nel metaverso

Il mercato delle sneaker in edizione limitata, che ha visto ragazzi attendere ore o notti fuori dai negozi per assicurarsi le release più ambite, si sta espandendo anche nel metaverso. Ora, infatti, alcune di queste scarpe vengono vendute digitalmente, in ambienti virtuali, con un valore che tocca cifre significative. Questa nuova frontiera coinvolge collezionisti, appassionati e brand di moda, creando una rete di acquisti e scambi che si svolge interamente online. Le transazioni digitali si aggiungono alle tradizionali, aprendo una nuova dimensione per il settore.

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Vi ricordate le tende montate sui marciapiedi? Quei ragazzi disposti a dormire due notti all’addiaccio fuori da un negozio pur di accaparrarsi l’ultima collaborazione di grido firmata da un rapper famoso. Sembra passato un secolo. Oggi il sudore e il freddo hanno lasciato il posto ai clic ossessivi e alle stanze virtuali. Il collezionismo di sneaker, una sottocultura nata decenni fa nei sobborghi americani e diventata in fretta un gigante economico globale, ha cambiato pelle per l’ennesima volta. Abbandonato l’asfalto, il business dell’hype si è trasferito armi e bagagli nel metaverso, un luogo dove le suole non si consumano mai ma i prezzi volano a livelli stellari. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Il mercato miliardario delle sneaker in edizione limitata sbarca nel metaverso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Burberry Check Sneaker: stile iconico o comodità limitata? Robotaxi, debutto europeo nel 2026. Un mercato miliardario tra rischi e incogniteNel 2026 l’Europa si prepara a diventare il nuovo banco di prova globale per i robotaxi (nella foto un esempio, il Tesla Cybercab), segnando il... Il mercato miliardario delle sneaker in edizione limitata sbarca nel metaversoVi ricordate le tende montate sui marciapiedi? Quei ragazzi disposti a dormire due notti all'addiaccio fuori da un negozio pur di accaparrarsi l'ultima ... urbanpost.it L'Intelligenza Artificiale svela l'impronta digitale nascosta nei quadri di Monet e Renoir. Ecco come l'analisi delle pennellate sta rivoluzionando la storia dell'arte e mettendo in crisi i falsari nel mercato miliardario delle opere d'arte. x.com