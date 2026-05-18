Il mare in laboratorio un ecosistema in miniatura per produrre plancton
All’Acquario di Livorno è in corso una fase sperimentale chiamata ‘fattoria del mare’, una piattaforma tecnologica che permette di ricreare in laboratorio le condizioni di un ecosistema marino. Questa struttura, progettata per produrre plancton, funziona come un ambiente controllato in cui si studiano i processi naturali del mare. La sperimentazione mira a verificare le potenzialità di questa operazione nel riprodurre un ambiente simile a quello reale. La piattaforma è stata allestita per monitorare e analizzare i vari aspetti dell’ecosistema marino in miniatura.
(Adnkronos) – All’Acquario di Livorno la fase sperimentale della 'fattoria del mare', una piattaforma avanzata che consente di simulare le condizioni dell’ecosistema marino. Il mesocosmo – spiega Ispra – è un sistema sperimentale delimitato da una rete a maglia fine che viene utilizzato per la produzione di zooplancton in ambiente controllato. Il mesocosmo, uno dei protagonisti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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