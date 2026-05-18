Il mare in laboratorio un ecosistema in miniatura per produrre plancton

All’Acquario di Livorno è in corso una fase sperimentale chiamata ‘fattoria del mare’, una piattaforma tecnologica che permette di ricreare in laboratorio le condizioni di un ecosistema marino. Questa struttura, progettata per produrre plancton, funziona come un ambiente controllato in cui si studiano i processi naturali del mare. La sperimentazione mira a verificare le potenzialità di questa operazione nel riprodurre un ambiente simile a quello reale. La piattaforma è stata allestita per monitorare e analizzare i vari aspetti dell’ecosistema marino in miniatura.

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