Il Manzoni si riempie | 200 piccoli attori danno vita a Pinocchio

Il teatro Manzoni si è riempito di bambini e famiglie, con circa 200 giovani attori coinvolti in una rappresentazione di Pinocchio. La scena si è popolata di personaggi interpretati da bambini, mentre i costumi e le scenografie sono stati realizzati da un team dedicato di professionisti. La presenza di così tanti piccoli attori ha reso l’evento particolarmente vivace, attirando un pubblico numeroso e interessato alla messa in scena. La rappresentazione ha preso vita grazie all’impegno di coloro che hanno curato ogni dettaglio scenico.

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? Punti chiave Come hanno fatto 200 bambini a riempire il teatro Manzoni?. Chi ha curato i costumi e le scenografie della rappresentazione?. Perché la fine dello spettacolo ha commosso così tanto il pubblico?. Cosa ha significato questo evento per il futuro degli studenti?.? In Breve 800 spettatori hanno assistito allo spettacolo al teatro Manzoni.. Regia musicale di Stefania Ballabio e coreografie di Matteo Bertola.. Scenografie e costumi curati dall'illustratrice Chiara Fregni.. Preside Adriana Villa ha assistito alla recita del Collegio Bianconi.. Oltre duecento piccoli attori del Collegio Bianconi hanno riempito il teatro Manzoni con una messa in scena dedicata al celebre personaggio di Collodi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il Manzoni si riempie: 200 piccoli attori danno vita a Pinocchio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Il Pinocchio dei bambini. Duecento piccoli attori sul palcoscenico del Manzoni Giornata internazionale della donna: piccoli alunni danno vita a un particolare albero di mimosaGià da piccoli si impara il rispetto: iniziativa della scuola dell’infanzia “Don Bosco “ - I.