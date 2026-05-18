Il Manchester United è interessato a un giocatore più un contratto in contanti per Leão del Milan

Da justcalcio.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manchester United ha manifestato interesse per Rafael Leão, attaccante del Milan, offrendo un contratto in contanti come parte dell’operazione. Le voci sul possibile trasferimento del giocatore portoghese continuano a crescere, alimentate da trattative tra i club e da speculazioni di mercato. Leão è uno dei giocatori più discussi nelle ultime settimane, con vari club europei che monitorano la sua situazione contrattuale. La trattativa tra le parti coinvolte è ancora in corso e non sono stati resi noti dettagli ufficiali.

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Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Rafael Leão attira l’attenzione dei migliori club e le voci sul suo futuro al Milan diventano sempre più forti di settimana in settimana. L’esterno portoghese è ancora sotto contratto fino al 2028 e ha un’enorme clausola rescissoria da 175 milioni di euro, ma quella cifra non sembra più realistica nel mercato attuale. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il Milan potrebbe pubblicamente volerlo trattenere, ma ora è più aperto alle offerte creative rispetto al passato, hanno informato fonti vicine al settore degli agenti Colto in fuorigioco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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