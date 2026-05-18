Il Manchester United è interessato a un giocatore più un contratto in contanti per Leão del Milan

Il Manchester United ha manifestato interesse per Rafael Leão, attaccante del Milan, offrendo un contratto in contanti come parte dell’operazione. Le voci sul possibile trasferimento del giocatore portoghese continuano a crescere, alimentate da trattative tra i club e da speculazioni di mercato. Leão è uno dei giocatori più discussi nelle ultime settimane, con vari club europei che monitorano la sua situazione contrattuale. La trattativa tra le parti coinvolte è ancora in corso e non sono stati resi noti dettagli ufficiali.

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