Il Manchester United è interessato a un giocatore più un contratto in contanti per Leão del Milan
Il Manchester United ha manifestato interesse per Rafael Leão, attaccante del Milan, offrendo un contratto in contanti come parte dell’operazione. Le voci sul possibile trasferimento del giocatore portoghese continuano a crescere, alimentate da trattative tra i club e da speculazioni di mercato. Leão è uno dei giocatori più discussi nelle ultime settimane, con vari club europei che monitorano la sua situazione contrattuale. La trattativa tra le parti coinvolte è ancora in corso e non sono stati resi noti dettagli ufficiali.
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Rafael Leão attira l’attenzione dei migliori club e le voci sul suo futuro al Milan diventano sempre più forti di settimana in settimana. L’esterno portoghese è ancora sotto contratto fino al 2028 e ha un’enorme clausola rescissoria da 175 milioni di euro, ma quella cifra non sembra più realistica nel mercato attuale. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il Milan potrebbe pubblicamente volerlo trattenere, ma ora è più aperto alle offerte creative rispetto al passato, hanno informato fonti vicine al settore degli agenti Colto in fuorigioco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
DEAL IS REAL! MANCHESTER UNITED NEW SIGNING ARRIVES FOR MEDICAL — ANNOUNCEMENT NEXT
Sullo stesso argomento
Leao, sondaggio del Manchester United: la posizione del Milan e del giocatoreSecondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in vista della sessione estiva di calciomercato il Manchester United è tornato a pensare a Rafael...
Il Manchester United è interessato alla stella del Newcastle United Anthony GordonFa notizia quanto riportato poco fa sul web: Michael Carrick applaude i tifosi del Manchester United (Foto di Carl Recine/Getty Images) Secondo...
Michael Carrick e il Manchester United non si separano, anzi, il matrimonio è pronto a continuare con un nuovo rinnovo. Giocatori e società sono tutti sulla stessa lunghezza d’onda e ormai mancano solo i dettagli finali per blindare il tecnico D’altronde i num - Facebook facebook
Il Manchester United è il club più grande in Inghilterra reddit
#ManchesterUnited e #AtleticoMadrid hanno messo nel mirino il giocatore dell’ #Atalanta, #Ederson. Lo riporta il Corriere di Bergamo. La sua valutazione è alta: 50 milioni. #calcionews24 x.com
Pronostico Manchester United-Nottingham Forest: sigilli al terzo postoManchester United-Nottingham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it
Pronostico Manchester United-Liverpool: siamo certi di una cosaManchester United-Liverpool è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca venerdì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Due squadre che avrebbero potuto fare sicur ... ilveggente.it