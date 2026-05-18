Il malessere di Giulio Pellizzari | circola l’ipotesi di un virus

Durante la nona tappa del Giro d’Italia 2026, l’atleta ha manifestato un evidente malessere mentre affrontava la salita verso Corno alle Scale. Inizialmente ha perso contatto con il gruppo di testa, mantenendo però un certo ritmo per evitare un distacco troppo ampio. Secondo alcune fonti, si ipotizza che possa essere stato coinvolto da un virus, anche se non sono stati resi noti dettagli ufficiali sulle condizioni di salute dell’atleta o sulle cause del suo stato di disagio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui