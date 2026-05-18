Il malessere di Giulio Pellizzari | circola l’ipotesi di un virus
Durante la nona tappa del Giro d’Italia 2026, l’atleta ha manifestato un evidente malessere mentre affrontava la salita verso Corno alle Scale. Inizialmente ha perso contatto con il gruppo di testa, mantenendo però un certo ritmo per evitare un distacco troppo ampio. Secondo alcune fonti, si ipotizza che possa essere stato coinvolto da un virus, anche se non sono stati resi noti dettagli ufficiali sulle condizioni di salute dell’atleta o sulle cause del suo stato di disagio.
Giulio Pellizzari è andato in crisi sull’ascesa a Corno alle Scale nell’arrivo in salita della nona tappa del Giro d’Italia 2026, staccandosi presto dal gruppo dei migliori ma riuscendo in qualche modo a limitare i danni senza crollare in maniera definitiva. Lo scalatore marchigiano della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha raggiunto il traguardo con quasi un minuto e mezzo di distacco dal vincitore Jonas Vingegaard, perdendo terreno però anche da tutti gli altri big con ambizioni di classifica. Un passaggio a vuoto totalmente inatteso per quello che veniva indicato alla vigilia della Corsa Rosa come il primo antagonista di Vingegaard per il successo finale, ma il motivo di questa controprestazione sarebbe legato ad un malessere fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it
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