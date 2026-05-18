Il luogo in cui vivi può rallentare o accelerare l’invecchiamento | il nuovo studio della Stanford Medicine

Uno studio condotto da Stanford Medicine rivela che il luogo di residenza può influenzare la velocità con cui si invecchia. La ricerca analizza come diversi ambienti geografici e sociali possano avere effetti concreti sulla salute e sul deterioramento delle funzioni biologiche nel tempo. I ricercatori hanno esaminato vari parametri legati allo stile di vita e all’ambiente circostante, evidenziando differenze significative tra diverse aree di residenza. I risultati mostrano un legame diretto tra il contesto in cui si vive e il processo di invecchiamento.

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