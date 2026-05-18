Il Levanto si salva con il colpaccio al Luperi Tarros Sarzanese è un’amara retrocessione

Nel match tra Tarros Sarzanese e Levanto, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 3-1. La Tarros Sarzanese ha schierato in campo Cavazzoni, Aldovrandi, Bergitto, Pagliari, Benedini, Casciari, El Amiry, Fabiani, Galassi, Tivegna e Giovannoni. Durante l’incontro, Bergitto è stato sostituito da Castripignano al 18’, mentre Giovannoni è stato sostituito da Mannelli all’85’. Per il Levanto, invece, sono scesi in campo i giocatori titolari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tarros Sarzanese 1 Levanto 3 TARROS SARZANESE: Cavazzoni, Aldovrandi, Bergitto (18’ Castripignano, 80’ Di Martino), Pagliari, Benedini, Casciari, El Amiry, Fabiani, Galassi, Tivegna, Giovannoni (85’ Mannelli). (A disp. Mazzara, Lipilini, Coli, Chiappini, Dell’Amico). All. Calise LEVANTO: Rollandi, Moggia (60’ Callo), Lagaxio, Schiaffino, Guelfi, Varsi (60’ Massidda), Rosaia (77’ Bagnasco), Monacizzo, Righetti, Barilari, Tuvo (83’ Kane). (A disp. Viviani, Folli, Daniello, Rezzano, Aliaj). All. Agata Arbitro: Corellino di Genova, assistenti Penasso di Albenga e Bordone di Chiavari. Reti: 16’ Tuvo (L), 31’ Rosaia (L), 55’ Galassi (T), 95’ Kane (L) SARZANA – Il Levanto ribalta i pronostici e al triplice fischio della sfida dei playout al ’Luperi’ di Sarzana, festeggia la salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Levanto si salva con il colpaccio al Luperi. Tarros Sarzanese, è un’amara retrocessione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Promozione Canaletto conquista la salvezza. Levanto e Tarros si giocano tutto ai playoutFesta grande per il Canaletto Sepor che conquista la salvezza senza passare dalla ’lotteria’ dei playout. Tarros e Levanto all’ultima chiamata-salvezzaUn’intera stagione racchiusa in una sola partita: Tarros Sarzanese e Levanto Calcio giocano la salvezza nella sfida di ritorno dei playout di... Tarros e Levanto all’ultima chiamata-salvezzaIl ritorno dei playout di Promozione oggi alle 16.30 al ’Luperi’. Rossoneri col vantaggio in classifica. Agata: Ci giochiamo tutto ... sport.quotidiano.net Promozione Canaletto conquista la salvezza. Levanto e Tarros si giocano tutto ai playoutL’ultima giornata di campionato definisce il quadro in zona retrocessione. La Santerenzina, già retrocessa, saluta con una vittoria ... sport.quotidiano.net