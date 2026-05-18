Il ladro si pente e riporta la bandiera della Romagna uno dei simboli dell' alluvione | Ritireremo la denuncia

Un uomo ha restituito la bandiera della Romagna, presa nella notte tra giovedì e venerdì dalla sede del negozio “Bagioni Alfiero” in viale Bologna, zona Cava. Dopo averla restituita, ha dichiarato di aver cambiato idea e ha comunicato che ritirerà la denuncia. La bandiera, simbolo della regione, era stata rubata durante le prime ore del mattino. La restituzione è avvenuta davanti al negozio, dove si trovava ancora la bandiera al momento del ritorno.

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