Il ladro si pente e riporta la bandiera della Romagna uno dei simboli dell' alluvione | Ritireremo la denuncia
Un uomo ha restituito la bandiera della Romagna, presa nella notte tra giovedì e venerdì dalla sede del negozio “Bagioni Alfiero” in viale Bologna, zona Cava. Dopo averla restituita, ha dichiarato di aver cambiato idea e ha comunicato che ritirerà la denuncia. La bandiera, simbolo della regione, era stata rubata durante le prime ore del mattino. La restituzione è avvenuta davanti al negozio, dove si trovava ancora la bandiera al momento del ritorno.
È tornata davanti al negozio la bandiera della Romagna rubata nella notte tra giovedì e venerdì dalla sede della “Bagioni Alfiero”, in viale Bologna, in zona Cava. La vicenda aveva suscitato indignazione perché quel vessillo, esposto ogni anno in occasione dell’anniversario dell’alluvione del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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