il grifone chiude vincendo ma passa il desenzano

Il Grosseto ha concluso la partita con una vittoria, ma non è riuscito a qualificarsi alla fase successiva, poiché a passare è stato il Desenzano. La squadra maremma ha ottenuto i tre punti, mentre il risultato non ha influito sulla graduatoria finale. Il match si è concluso con il team locale che ha vinto, ma la qualificazione è andata alla formazione ospite. La stagione si è chiusa così, con il Desenzano che ha ottenuto l’accesso alla poule scudetto.

SERIE D Il Grosseto chiude la stagione con una vittoria che si è rivelata del tutto inutile, visto che, seppur sconfitto, è il Desenzano a qualificarsi alla poule per assegnare lo scudetto della Serie D. Rimane la soddisfazione per una grande prova offerta dalla squadra e per un commiato che ha confermato la forza della squadra maremmana. In effetti, la formazione di Paolo Indiani ha iniziato la gara con il piglio e la voglia di mettere pressione alla squadra di casa, creando la prima occasione da rete dopo appena 11 minuti con la conclusione pericolosa di Riccobono, che ha mandato la palla alta sulla traversa. Immediata la reazione dei bresciani con Barranca brav a confezione un cross in area sul quale per un soffio nessuno tra i propri compagni è arrivato per la deviazione sotto porta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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