Il grande rifiuto di Commerzbank | respinta l’offerta di Unicredit

Commerzbank ha comunicato ufficialmente il suo rifiuto all'offerta di scambio proposta da Unicredit. Il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza della banca tedesca hanno emesso una dichiarazione congiunta in cui raccomandano agli azionisti di non accettare l'offerta. La decisione è stata presa in modo formale e ufficiale, senza lasciare spazio a interpretazioni o margini di discussione. La questione riguarda il settore bancario e le strategie di consolidamento tra le principali istituzioni finanziarie europee.

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Il no di Commerzbank, stavolta, è formale. Il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza della banca tedesca hanno raccomandato agli azionisti, con una dichiarazione formale congiunta, di “non accettare l’offerta di scambio di Unicredit ”. La posizione tedesca non cambia rispetto al passato, con l’opposizione espressa da mesi all’offerta dell’istituto italiano che viene formalizzata e ribadita in quanto ritenuta un “tentativo opportunistico di acquisire il controllo”. Secondo l’amministratrice delegata di Commerzbank, Bettina Orlopp, quella che propone Unicredit non è una fusione ma “una proposta di ristrutturazione che avrebbe un impatto enorme sul nostro modello di business collaudato e redditizio”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il grande rifiuto di Commerzbank: respinta l’offerta di Unicredit ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento UniCredit lancia un’offerta per superare il 30 per cento di CommerzbankUniCredit ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica volontaria di scambio su Commerzbank, la quarta più grande banca della Germania, finalizzata... Unicredit lancia un’offerta pubblica di scambio su CommerzbankL'offerta è finalizzata a superare la soglia del 30 per cento della banca tedesca e a favorire nelle prossime settimane “un confronto costruttivo". Commerzbank respinge l’Ops di UniCredit: non offre premio adeguatoSi accende lo scontro tra UniCredit e Commerzbank sull’Offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da Piazza Gae Aulenti. Il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza dell’istituto te ... wallstreetitalia.com Commerzbank respinge offerta UniCredit: 'Piano vago e con rischi'Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank hanno formalmente respinto l'offerta avanzata da Unicredit, definendo il piano presentato dal gruppo bancario italiano com ... it.blastingnews.com