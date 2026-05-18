Il grande museo a cielo aperto all’Interporto di Bologna | tornano i tour gratuiti
All’interno dell’Interporto di Bologna, uno spazio generalmente riservato al traffico di merci, torna l’iniziativa dei tour gratuiti dedicati all’arte urbana. Questo grande museo a cielo aperto offre ai visitatori l’opportunità di esplorare le opere realizzate su strutture e pareti di un’area normalmente destinata al trasporto e alla logistica. I percorsi sono aperti al pubblico senza costi e permettono di osservare da vicino le creazioni artistiche che trasformano un ambiente industriale.
In un luogo solitamente dedicato al movimento delle merci, l’arte urbana ridefinisce gli spazi e invita il pubblico a guardarli con occhi nuovi. All’Interporto di Bologna, i container si trasformano in tele e danno vita a una galleria a cielo aperto che racconta il presente attraverso il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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