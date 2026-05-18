Il Giro d’Italia attraversa La Spezia | scatta il piano viabilità per l' undicesima tappa

Il 20 maggio 2026, la città di La Spezia sarà coinvolta nell’undicesima tappa del Giro d’Italia, che collega Porcari a Chiavari. Per l’occasione, è stato attivato un piano di viabilità che interesserà le strade del centro e delle zone limitrofe, con la chiusura temporanea di alcune arterie principali. La corsa attraverserà diverse aree della città, portando modifiche alle linee di trasporto e ai percorsi pedonali per garantire il passaggio degli atleti e la sicurezza dei residenti.

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