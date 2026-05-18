Il Giro d’Italia attraversa La Spezia | scatta il piano viabilità per l' undicesima tappa
Il 20 maggio 2026, la città di La Spezia sarà coinvolta nell’undicesima tappa del Giro d’Italia, che collega Porcari a Chiavari. Per l’occasione, è stato attivato un piano di viabilità che interesserà le strade del centro e delle zone limitrofe, con la chiusura temporanea di alcune arterie principali. La corsa attraverserà diverse aree della città, portando modifiche alle linee di trasporto e ai percorsi pedonali per garantire il passaggio degli atleti e la sicurezza dei residenti.
La Spezia, 18 maggio 2026 – Il 20 maggio il territorio comunale spezzino sarà attraversato dal Giro d’Italia 2026, con l’undicesima tappa Porcari–Chiavari. Su disposizione della Prefettura della Spezia vi sarà la sospensione temporanea della circolazione di tutti i veicoli lungo i tratti stradali interessati dalla manifestazione, ciò impone la modifica della viabilità e della circolazione, in ambito urbano, nei tratti delle strade comunali coinvolte direttamente o indirettamente dal percorso. La Gara partirà da Porcari per entrare in provincia della Spezia, raggiungendo il comune da Via Sarzana (in località Termo scendendo da Baccano di Arcola) alle ore 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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