Il giro del mondo al Teatro Tiffany | quando l' apprendimento delle lingue diventa uno spettacolo

Il palcoscenico del Teatro Tiffany di Forlì ha ospitato "Il giro del mondo in 80 giorni: un viaggio multilingue”, evento conclusivo del progetto teatrale e coreutico musicale multilingue del Liceo Morgagni. Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con il Centro di Studi Trasversali su. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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