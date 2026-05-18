Il giro del mondo al Teatro Tiffany | quando l' apprendimento delle lingue diventa uno spettacolo

Da forlitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il palcoscenico del Teatro Tiffany di Forlì ha ospitato "Il giro del mondo in 80 giorni: un viaggio multilingue”, evento conclusivo del progetto teatrale e coreutico musicale multilingue del Liceo Morgagni. Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con il Centro di Studi Trasversali su. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La storia della Piaggio diventa uno spettacolo: Stefano Massini in scena al teatro EraPONTEDERA – Parte dagli operai della Piaggio di Pontedera il racconto costruito da Stefano Massini E l’Ape disse alla Vespa: Sì, Ciao in scena al...

Dalle coste del Mar Nero al mondo: il DNA svela l’origine delle lingueLa giornalista Laura Spinney, nel volume La madre delle lingue pubblicato da Marsilio, ricostruisce l’epopea dell’indoeuropeo, l’antico idioma che ha...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web