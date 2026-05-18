Il Futuro mi aspetta | incontro con Lucia Annibali alla Feltrinelli
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Martedi 19 maggio alle ore 18 Lucia Annibali sarà alla libreria Feltrinelli per incontrare il pubblico e parlare del suo ultimo Libro "Il Futuro mi aspetta" pubblicato per Feltrinelli, l'iniziativa è in collaborazione con l'associazione Posto Occupato che Maria Andaloro che ne è l'animatrice. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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