Il Futuro mi aspetta | incontro con Lucia Annibali alla Feltrinelli

Martedi 19 maggio alle ore 18 Lucia Annibali sarà alla libreria Feltrinelli per incontrare il pubblico e parlare del suo ultimo Libro "Il Futuro mi aspetta" pubblicato per Feltrinelli, l'iniziativa è in collaborazione con l'associazione Posto Occupato che Maria Andaloro che ne è l'animatrice. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Il futuro mi aspetta: lIC Tusa-Mistretta dialoga con Lucia Annibali contro la violenza di genere

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