Il Fisco può presumere compensi anche senza pagamento dimostrato

La Corte di Cassazione ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate può considerare compensi anche quando non è stato dimostrato il pagamento effettivo. La decisione riguarda la possibilità di presunzione in ambito fiscale, anche in assenza di prove dirette di un pagamento. La sentenza si basa sulla normativa vigente e sui principi di tassazione, senza coinvolgere elementi di deduzione o motivazioni soggettive. La questione riguarda la gestione delle presunzioni nel contesto delle verifiche fiscali.

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