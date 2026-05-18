Il Fisco può presumere compensi anche senza pagamento dimostrato
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate può considerare compensi anche quando non è stato dimostrato il pagamento effettivo. La decisione riguarda la possibilità di presunzione in ambito fiscale, anche in assenza di prove dirette di un pagamento. La sentenza si basa sulla normativa vigente e sui principi di tassazione, senza coinvolgere elementi di deduzione o motivazioni soggettive. La questione riguarda la gestione delle presunzioni nel contesto delle verifiche fiscali.
. Lo dice l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 14338 del 15 maggio 2026. Essa affronta una questione rilevante in ambito tributario. Ci sarebbe la possibilità per il Fisco di presumere l’esistenza di compensi professionali anche in assenza di evidenze dirette del pagamento. Secondo quanto emerge dai commenti, la Suprema Corte ha confermato un principio già consolidato nella giurisprudenza fiscale. Ovvero, quando un’attività professionale viene svolta in modo continuativo e documentato, l’Amministrazione finanziaria può ritenere che vi sia stato un corrispettivo economico, salvo prova contraria. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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