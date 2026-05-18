Il filo invisibile tra ordine e sviluppo

Il 18 maggio 2026, in una località vicino a Roma, si è discusso del rapporto tra la cura degli spazi pubblici e le opportunità di lavoro. Un intervento ha evidenziato come la manutenzione degli ambienti urbani possa influenzare direttamente lo sviluppo economico di un’area. La relazione tra la pulizia delle strade e la creazione di posti di lavoro è stata al centro di un confronto pubblico, sottolineando il ruolo che l’igiene urbana può avere nel miglioramento complessivo del territorio.

Fiumicino, 18 maggio 2026 – Esiste un filo invisibile ma robustissimo che lega la pulizia di un marciapiede alla capacità di un territorio di generare nuovi posti di lavoro, un legame che troppo spesso viene ignorato o ridotto a mera questione di igiene urbana. L’arrivo di tre nuove eco-isole tra Fregene, Isola Sacra e Parco Leonardo ( leggi qui ) non è infatti solo una notizia di cronaca amministrativa, ma il sintomo di una trasformazione culturale necessaria per uscire dalla logica della sussistenza e puntare a quella dello sviluppo. Spesso siamo portati a pensare che il decoro urbano sia un servizio dovuto esclusivamente al cittadino residente o, al massimo, un biglietto da visita per il turista domenicale che cerca un ristorante o una spiaggia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Il filo invisibile

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