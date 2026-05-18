Il Festival della Famiglia è un successo | in migliaia alla Cittadella nel weekend
Durante il fine settimana, il parco della Cittadella di Ancona ha accolto migliaia di persone per il Festival della Famiglia 2026. L’evento, che si è svolto nel cuore della città, ha visto la partecipazione di numerosi visitatori provenienti da diverse zone. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha incluso diverse attività per le famiglie. La giornata si è conclusa senza incidenti e con una grande affluenza di pubblico.
ANCONA – Migliaia di persone hanno partecipato nel corso del weekend al Festival della Famiglia 2026, tenutosi quest’anno nella suggestiva cornice del parco della Cittadella di Ancona. . 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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