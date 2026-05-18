Il duro risveglio Presidio silenzioso | Siamo preoccupati

Da ilrestodelcarlino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica mattina, la città si è risvegliata sotto shock, con il suono delle sirene che ha lasciato spazio a un silenzio carico di tensione. Le strade sono rimaste vuote, e un presidio silenzioso si è formato in segno di protesta e preoccupazione tra i residenti. Le autorità hanno confermato che si tratta di un episodio che ha colpito profondamente la comunità, senza ancora fornire dettagli sulle cause o sui responsabili. La città si trova ora a fare i conti con il peso di quanto accaduto.

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Quello che resta dopo il suono delle sirene è il silenzio di una città sotto shock. È stato un duro risveglio, quello di domenica mattina per Modena, avvolta da un’atmosfera sospesa tra incredulità e dolore. Eppure, con il passare delle ore, il centro storico ha lentamente ripreso a popolarsi, e anche quel tratto di via Emilia compreso tra corso Canalgrande e Largo Garibaldi, dove sabato si è consumata la tragedia, è tornato a essere percorso da persone, famiglie, troupe televisive e curiosi. Ma i passi sono lenti, gli sguardi pesanti, i volti attoniti. In tanti si fermano e indicano la vetrina infranta dove l’automobile ha terminato la sua corsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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