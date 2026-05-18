Il Disc Golf sbarca a Forlì | allenamenti gratuiti e primo torneo
A Forlì debutta il Disc Golf con quattro sessioni di allenamento gratuite aperte a tutti, organizzate dall’associazione locale. Queste iniziative anticipano il primo torneo ufficiale Pdga in regione, la Dailamola Ginestre Disc Golf Cup 2026, sponsorizzata da Latitude 64. L’evento mira a coinvolgere appassionati e curiosi in vista della competizione che si svolgerà sul territorio romagnolo. La manifestazione si inserisce nel processo di diffusione di questo sport, ancora poco presente in zona.
L’associazione Disc Golf Romagna organizza quattro allenamenti gratuiti aperti al pubblico in preparazione al primo torneo ufficiale Pdga ospitato sul territorio romagnolo: la Dailamola Ginestre Disc Golf Cup 2026, sponsored by Latitude 64. Gli appuntamenti si svolgeranno nel Campo Sportivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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