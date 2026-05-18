Il dio del nulla

Da romatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro italiano sta vivendo una stagione di rinnovamento, con numerose compagnie emergenti che portano in scena spettacoli innovativi e di qualità. Molti giovani artisti trovano spazio nelle principali città, presentando progetti spesso finanziati con fondi pubblici o privati. Le produzioni vengono rappresentate in teatri di piccole e grandi dimensioni, attirando un pubblico sempre più curioso e appassionato. La presenza di nuove realtà contribuisce a mantenere vivo il panorama teatrale nazionale, offrendo alternative alle produzioni più consolidate.

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Dare spazio alle giovani e talentuose realtà del teatro italiano è una delle missioni che più ci sta a cuore. Per questo, a chiudere la stagione 20252026, sarà proprio una di queste compagnie, capitanata da Gennaro Russo, giovane artista che oltretutto fa parte del team operativo di Teatrosophia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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