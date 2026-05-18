Il decoro urbano le vie di Arezzo e le buche asfaltature elettorali e finanziamenti sprecati

Arezzo torna al centro di una discussione sulla cura del decoro urbano, con particolare attenzione alle condizioni delle strade e alle recenti opere di asfaltatura. In molti si sono soffermati sullo stato delle vie cittadine e sulle criticità legate alle buche presenti nel centro storico e nei quartieri periferici. Sono stati anche evidenziati interventi di asfaltatura realizzati in prossimità delle elezioni, mentre si segnalano spese pubbliche che, secondo alcuni, non hanno portato i risultati sperati.

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Arezzo, 18 maggio 2026 – . Demos, l’Osservatorio dei cattolici democratici denuncia la situazione di cune zone della città e fa un reportage fotografico di Arezzo tra decoro, buche e asfaltature. Nel mirino il parco di via Tortaia e i suoi viali, così come i lavori di restilyng di piazza Saione ancora incompleti, fino alla via stretta del cimitero con tanto di scaldabagno sempre in mezzo al verde. «Arezzo abbandonata dalla Amministrazione comunale, la manutenzione è fallita!» così DEMOS Osservatorio cattolici democratici . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Il decoro urbano, le vie di Arezzo e le buche, asfaltature elettorali e finanziamenti sprecati» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Demos e il decoro urbano: "Arezzo piena di incuria, manutenzione fallita" Qualiano: arrivano le aiuole per il decoro urbanoIniziati i lavori a Piazza Kennedy con la posa delle prime aiuole: atteso nuovo verde pubblico, ma resta il timore dei vandalismi serali che spesso... Il decoro urbano, le vie di Arezzo e le buche, asfaltature elettorali e finanziamenti sprecatiDemos, l’Osservatorio dei cattolici democratici denuncia la situazione di cune zone della città e fa un reportage fotografico di Arezzo tra decoro, buche e asfaltature ... lanazione.it Giardini Porcinai, decoro urbano e panchine antipoveri, interviene il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea - ArezzoArezzo, 1 aprile 2026 – Sui Giardini Porcinai, il decoro urbano e le panchine antipoveri intrviene il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea - Arezzo. Da lunedì ad Arezzo è scoppiato ... lanazione.it