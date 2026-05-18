Il Comune oscura il Saracino | Troppa arte nei manifesti la gente potrebbe pensare

Il Comune ha deciso di oscurare i manifesti pubblicitari legati a un evento locale, motivando la scelta con l’uso eccessivo di elementi artistici nelle immagini. La sospensione riguarda manifesti che, secondo l’amministrazione, potrebbero generare fraintendimenti tra la popolazione, poiché presentano dettagli artistici più che messaggi diretti. La decisione ha suscitato reazioni tra gli organizzatori, che affermano di aver seguito le normative e di aver semplicemente promosso l’evento attraverso immagini creative senza intenzioni provocatorie.

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