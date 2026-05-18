Il Comune oscura il Saracino | Troppa arte nei manifesti la gente potrebbe pensare
Il Comune ha deciso di oscurare i manifesti pubblicitari legati a un evento locale, motivando la scelta con l’uso eccessivo di elementi artistici nelle immagini. La sospensione riguarda manifesti che, secondo l’amministrazione, potrebbero generare fraintendimenti tra la popolazione, poiché presentano dettagli artistici più che messaggi diretti. La decisione ha suscitato reazioni tra gli organizzatori, che affermano di aver seguito le normative e di aver semplicemente promosso l’evento attraverso immagini creative senza intenzioni provocatorie.
AREZZO — Avevano osato troppo. Non uno slogan urlato, non il faccione in HD del candidato col sorriso da dentifricio, ma addirittura dell’arte. E così il Comune di Arezzo ha chiesto ad Alternativa Comune di rimuovere alcuni manifesti elettorali che ritraevano, in uno scatto dell’artista Mario Rotta, una scena del Saracino. Manifesti già finiti ovunque: rilanciati dai media locali, celebrati con toni mistici da comunicati e articoli sul “voto che si fa opera d’arte”, sulla “bellezza come atto politico”, sulla città trasformata in “galleria urbana a cielo aperto”. Poi però qualcuno deve aver avuto un mancamento davanti a tutta quella poesia affissa tra una svendita materassi e un kebab. 🔗 Leggi su Lortica.it
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