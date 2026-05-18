Il Città di Massa ha annunciato il ritorno di Tenerani e Mosti per la prossima stagione, prendendo subito alcune decisioni sulla rosa. Sono state confermate anche quattro altre pedine, senza perdere tempo in preparazione. La squadra si sta organizzando in anticipo in vista del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5, che riprenderà nel prossimo arco di stagione. La continuità dei giocatori confermati dimostra un’attenzione particolare alla composizione della rosa prima dell’inizio ufficiale delle competizioni.

Non sta perdendo tempo il Città di Massa che ha già iniziato a programmare con largo anticipo la prossima stagione agonistica che lo vedrà ancora impegnato nel campionato regionale di serie C1 di calcio a 5. La compagine apuana ha deciso di confermare nei quadri tecnici Nicola Tenerani, un giovane che alla sua prima stagione in panchina si è dimostrato un’ottima persona dentro e fuori dal campo diventando un punto di riferimento prezioso per tutto il gruppo. La sua competenza tecnica e le sue doti umane sono le basi da cui il Città di Massa vuole ripartire. Con lui rimarrà come collaboratore tecnico Nicola Mosti, che rappresenta un altro punto di continuità e di affidabilità all’interno del gruppo squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Città di Massa riparte da Tenerani e Mosti. E arrivano subito 4 conferme nella squadra

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