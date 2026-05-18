Negli ultimi mesi, il cinema italiano ha registrato risultati deludenti al botteghino, con numeri in calo rispetto agli anni precedenti. Nonostante ciò, alcuni attori e registi continuano a mantenere un atteggiamento di superiorità, ignorando le difficoltà di mercato e i fallimenti commerciali. Le produzioni più recenti non hanno riscosso successo, ma la percezione di superiorità tra alcuni professionisti del settore sembra rimanere invariata. La situazione evidenzia una discrepanza tra il gradimento del pubblico e le convinzioni di alcuni creativi.

Attori e registi di nessun talento, nonostante i ripetuti fiaschi al botteghino, continuano a ritenersi superiori. Per questo ci danno lezioni di morale e geopolitica. E si indignano perché vorrebbero che lo Stato versasse nelle loro tasche ancora più denaro pubblico. Poche cose sono grandiose come il farsi mantenere e lo spillare quattrini in cambio di niente. Crea nel mantenuto una folle idea di un suo qualche valore: se mi mantengono, dovrò valere qualche cosa! Quindi, visto che valgo, ora racconto anche le mie idee, così contraccambio il favore. In nome del popolo italiano, dichiaro che ne abbiamo abbastanza di sovvenzionare cosiddetti registi e attori incapaci di fare film, con incassi spesso insufficienti a coprire le spese di produzione, e che vorremmo almeno essere esonerati dall’ascoltare i loro penosi sermoni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il cinema italiano spilla quattrini e piange

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