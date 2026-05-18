Il centrodestra attacca Bignami | Non è italiano Che paghi a casa sua

Nel pomeriggio di sabato, una tentata strage a Modena ha causato otto persone ferite, alcune delle quali sono in condizioni gravi. La vicenda ha acceso un dibattito acceso tra le forze politiche del centrodestra, con alcuni rappresentanti che hanno avanzato critiche sull’origine dell’autore dell’episodio, chiedendo che si occupi delle questioni nel suo paese d’origine. La discussione si è concentrata anche sui temi dell’immigrazione, dell’integrazione e della presenza di italiani di seconda generazione.

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