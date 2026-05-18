Il centrodestra attacca Bignami | Non è italiano Che paghi a casa sua
Nel pomeriggio di sabato, una tentata strage a Modena ha causato otto persone ferite, alcune delle quali sono in condizioni gravi. La vicenda ha acceso un dibattito acceso tra le forze politiche del centrodestra, con alcuni rappresentanti che hanno avanzato critiche sull’origine dell’autore dell’episodio, chiedendo che si occupi delle questioni nel suo paese d’origine. La discussione si è concentrata anche sui temi dell’immigrazione, dell’integrazione e della presenza di italiani di seconda generazione.
La tentata strage che ha squarciato la quiete del sabato pomeriggio modenese, provocando otto feriti (alcuni dei quali lottano ancora tra la vita e la morte), ha sollevato un forte polverone politico sul tema dell’ immigrazione, l’integrazione e sugli italiani di seconda generazione. Per l’attentato, per il quale è stata al momento esclusa la pista terroristica, è stato fermato infatti Salim El Koudri, 31enne di origini marocchine ma nato e cresciuto in Italia. Gli attacchi dal centrodestra non hanno tardato ad arrivare, già da poco tempo dopo la diffusione della notizia delle originalità dell’autore, che ha falciato in auto intenzionalmente quattordici pensione e accoltellato l’uomo che ha provato a fermarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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