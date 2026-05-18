Il Centro studi Federico II di Palermo protagonista a Roma
Il Centro studi Federico II di Palermo è stato presente a Roma, partecipando a un evento tenutosi presso il Circolo degli Esteri della Farnesina. L'incontro ha visto la partecipazione di ambasciatori, accademici e rappresentanti di diverse istituzioni, con focus su diplomazia culturale, relazioni internazionali e soft power. Durante la giornata sono stati discussi temi legati alle attività del centro e al ruolo della cultura nel rafforzamento delle relazioni tra paesi. L’evento ha coinvolto vari protagonisti del settore.
Il Centro studi internazionale Federico II di Palermo tra i protagonisti dell'appuntamento ospitato al Circolo degli esteri della Farnesina, dove diplomazia culturale, relazioni internazionali e soft power sono stati al centro di un incontro che ha riunito ambasciatori, accademici e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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