Il Centro studi Federico II di Palermo protagonista a Roma

Il Centro studi Federico II di Palermo è stato presente a Roma, partecipando a un evento tenutosi presso il Circolo degli Esteri della Farnesina. L'incontro ha visto la partecipazione di ambasciatori, accademici e rappresentanti di diverse istituzioni, con focus su diplomazia culturale, relazioni internazionali e soft power. Durante la giornata sono stati discussi temi legati alle attività del centro e al ruolo della cultura nel rafforzamento delle relazioni tra paesi. L’evento ha coinvolto vari protagonisti del settore.

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