Il centro si anima con l' antiquariato e decine di eventi | oltre 120 le attività coinvolte nell' iniziativa
Il centro si riempie di bancarelle di antiquariato e di eventi vari, coinvolgendo oltre 120 attività diverse. La giornata si concentra sulla promozione delle realtà locali, tra negozi, associazioni e artisti, con l’obiettivo di valorizzare la città e rafforzare i legami tra le diverse realtà del territorio. La manifestazione prevede un insieme di iniziative che spaziano dal commerciale al culturale, con l’intento di creare un momento di partecipazione collettiva e di dialogo tra cittadini e operatori.
Una proposta culturale e commerciale che punta a mettere in rete attività economiche, associazioni, artisti e realtà del territorio in una giornata dedicata alla città, alla sua identità e alla partecipazione collettiva. Con l’arrivo della bella stagione ripartono le iniziative all’aperto pensate. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
The rural golden phoenix husband hides a dark secret, and I will let him pay a painful price
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