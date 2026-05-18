Il centro si anima con l' antiquariato e decine di eventi | oltre 120 le attività coinvolte nell' iniziativa

Il centro si riempie di bancarelle di antiquariato e di eventi vari, coinvolgendo oltre 120 attività diverse. La giornata si concentra sulla promozione delle realtà locali, tra negozi, associazioni e artisti, con l’obiettivo di valorizzare la città e rafforzare i legami tra le diverse realtà del territorio. La manifestazione prevede un insieme di iniziative che spaziano dal commerciale al culturale, con l’intento di creare un momento di partecipazione collettiva e di dialogo tra cittadini e operatori.

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