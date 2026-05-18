A Roma sono iniziati questa mattina gli accertamenti tecnici sui dispositivi informatici coinvolti nel caso dei video intimi che riguardano un volto noto e l’ex fidanzata. Le indagini sono state avviate per verificare l’autenticità e la provenienza delle immagini, in un procedimento che coinvolge diversi esperti del settore. La procura ha disposto le analisi, che si svolgono sotto il coordinamento degli investigatori, per chiarire i dettagli relativi alla diffusione e alla provenienza dei contenuti.

Sono iniziati, stamattina a Roma, gli accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi informatici e sugli account sequestrati a un ex dipendente di una società di videosorveglianza, ritenuto colui che ha sottratto i video intimi che ritraggono lo showman Stefano De Martino e la sua ex fidanzata Caroline Tronelli. Chi è il «tecnico infedele» al centro dell'inchiesta L'uomo, infatti, viene ritenuto dagli inquirenti il « tecnico infedele » che per primo ha sottratto e diffuso online i video registrati dalle telecamere di sicurezza installate nella casa della ex compagna di Stefano De Martino. Le perizie al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Le analisi forensi sono in corso nel Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il caso dei video intimi di De Martino con l'ex fidanzata, stretta sul «tecnico infedele»: al via gli accertamenti

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