Il Casentino e i suoi mulini il Manifesto Ingenuo a Sansepolcro | gli eventi di oggi

Da arezzonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nel territorio aretino si svolgono diverse iniziative, tra cui visite ai mulini storici del Casentino e un evento denominato Manifesto Ingenuo a Sansepolcro. La giornata comprende incontri pubblici e momenti dedicati alla cultura locale, con alcune attività aperte al pubblico. Per segnalare altre iniziative o dettagli, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie. Non sono previsti eventi ufficiali di livello istituzionale o conferenze di grande rilievo per questa giornata.

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Gli eventi di questo lunedì nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon mangiareGli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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