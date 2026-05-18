Il Casentino e i suoi mulini il Manifesto Ingenuo a Sansepolcro | gli eventi di oggi

Oggi nel territorio aretino si svolgono diverse iniziative, tra cui visite ai mulini storici del Casentino e un evento denominato Manifesto Ingenuo a Sansepolcro. La giornata comprende incontri pubblici e momenti dedicati alla cultura locale, con alcune attività aperte al pubblico. Per segnalare altre iniziative o dettagli, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie. Non sono previsti eventi ufficiali di livello istituzionale o conferenze di grande rilievo per questa giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui