Il Carcere Borbonico diventa aula di formazione | a Montefusco il seminario ANDIS

Il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Montefusco ospiterà martedì 19 maggio 2026 un seminario di studio promosso dall’Associazione Nazionale Detenuti Internazionali e Servizi. L’evento si svolgerà all’interno dell’edificio storico, che in passato ha avuto funzione penitenziaria, e coinvolgerà professionisti e partecipanti provenienti da diverse realtà. La giornata prevede interventi e discussioni su tematiche legate al sistema penitenziario, con un focus sulla formazione e sulla tutela dei diritti dei detenuti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui