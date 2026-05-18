Il Carcere Borbonico diventa aula di formazione | a Montefusco il seminario ANDIS
Il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Montefusco ospiterà martedì 19 maggio 2026 un seminario di studio promosso dall’Associazione Nazionale Detenuti Internazionali e Servizi. L’evento si svolgerà all’interno dell’edificio storico, che in passato ha avuto funzione penitenziaria, e coinvolgerà professionisti e partecipanti provenienti da diverse realtà. La giornata prevede interventi e discussioni su tematiche legate al sistema penitenziario, con un focus sulla formazione e sulla tutela dei diritti dei detenuti.
Sarà il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Montefusco ad ospitare, martedì 19 maggio 2026, il Seminario di Studio promosso dall’A.N.DI.S. – Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, Sezione Provinciale di Avellino, in collaborazione con ANDIS Campania e ANDIS Nazionale, con il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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