Il capolavoro del Vecchiazzano | orgoglio gioventù e una salvezza da applausi
Giovedì sera, la società di Vecchiazzano ha celebrato la conclusione di una stagione in Prima Categoria. Durante l’evento, sono stati accesi i riflettori sul risultato ottenuto, che ha portato alla salvezza per il secondo anno consecutivo. La serata si è svolta in un’atmosfera di festa, con luci accese e calici sollevati in segno di vittoria. La squadra e i tifosi hanno condiviso momenti di riconoscimento e soddisfazione per il traguardo raggiunto.
Luci accese e calici al cielo in casa Vecchiazzano. Giovedì sera la società ha festeggiato la fine di una importante stagione in Prima Categoria, culminata con il raggiungimento del traguardo più importante: il pass per la salvezza, conquistato per il secondo anno consecutivo. Il verdetto del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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