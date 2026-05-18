Il capolavoro del Vecchiazzano | orgoglio gioventù e una salvezza da applausi

Giovedì sera, la società di Vecchiazzano ha celebrato la conclusione di una stagione in Prima Categoria. Durante l’evento, sono stati accesi i riflettori sul risultato ottenuto, che ha portato alla salvezza per il secondo anno consecutivo. La serata si è svolta in un’atmosfera di festa, con luci accese e calici sollevati in segno di vittoria. La squadra e i tifosi hanno condiviso momenti di riconoscimento e soddisfazione per il traguardo raggiunto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui