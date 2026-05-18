Il Campus di Rimini ricorda Giulio Regeni serata-evento alla Cineteca
Il Campus di Rimini organizza una serata dedicata a Giulio Regeni, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa. L’evento si inserisce nel progetto nazionale Le Università per Giulio Regeni, che riguarda la libertà di ricerca. L’appuntamento è previsto per martedì 26 maggio alle 20,30 presso la Cineteca comunale in via Alessandro Gambalunga 27. Durante la serata verranno presentate testimonianze e materiali legati alla vicenda del ricercatore friulano.
Nell’ambito del progetto nazionale Le Università per Giulio Regeni, iniziativa dedicata alla libertà di ricerca a dieci anni dalla scomparsa del ricercatore friulano, il Campus di Rimini ospiterà martedì 26 maggio alle ore 20,30, presso la Cineteca comunale di via Alessandro Gambalunga 27, una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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